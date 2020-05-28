Вместо главного тренера в сборной РФ по биатлону может появиться должность ее начальника

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Должность главного тренера сборной России по биатлону может быть упразднена, вместе с тем для решения организационных вопросов в команде будет введена должность ее начальника. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость".

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

Правление СБР в среду было вынуждено пересмотреть свое апрельское решение по формированию состава тренеров национальной команды. Валерия Польховского было решено не рекомендовать на пост главного тренера вопреки принятому ранее решению. Этот пост пока останется вакантным.

"Концепция, предлагаемая мной, заключается в отсутствии этой должности как таковой, но при этом есть понимание, что ставку главного тренера в ЦСП терять не хочется. Поэтому вопрос пока открытый, будем думать над этим", - сказал Драчев.

"Но принято однозначное решение о том, чтобы ввести должность начальника команды, на которого возложим все организационные моменты. Кандидатура уже есть, и она согласована", - добавил он.

Последние два года главным тренером сборной России являлся Анатолий Хованцев, его контракт истекает 31 мая.