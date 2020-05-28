Драчев считает, что досрочные выборы главы СБР могут не состояться

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что досрочные выборы президента организации могут не состояться, поскольку добровольно оставлять этот пост он не собирается. Об этом Драчев заявил в интервью ТАСС.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

Внеочередная конференция СБР, на которой должны состоятся выборы президента и членов правления организации, пройдет 11 июля, дата была утверждена правлением в среду. Решение о ее проведении было принято большинством членов правления еще в апреле. Это произошло по причине разногласий, которые возникли у них с Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России.

"В соответствии с уставом правление, конечно, может инициировать внеочередную конференцию, но для того, чтобы мне участвовать в выборах, для начала нужно снять меня с должности", - сказал Драчев.

"Я уже писал в регионы свою позицию на этот счет, она предельно проста. У нас сейчас нет лишних денег, а если у кого-то они вдруг находятся для оплаты этого масштабного для федерации мероприятия, возникает лишь один вопрос: почему на интриги деньги есть, а на созидание и решение текущих проблем их нет?" - добавил он.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран президентом СБР на четырехлетний срок в мае 2018 года.