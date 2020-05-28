Долги Союза биатлонистов России перед контрагентами составляют €354 тыс.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев возглавил СБР в мае 2018 года. Ранее исполнительный директор СБР Сергей Голиков предрек организации скорое банкротство.

"Положение не из лучших, но в восходящем тренде, - сказал Драчев. - Давайте сделаю небольшой экскурс в структуру этих долгов. Некоторые долги образовались из-за увольнения [Сергея] Рожкова и фактического отстранения от работы [Дмитрия] Рочева, которые были связующими звеньями с ЦСП по подготовке финансовых бумаг и счетов на оплаты выездов сборных команд страны. Кто их заменил? [Ольга] Рогач - креатура Голикова, которая не имела представления о том, как взаимодействовать с ЦСП".

"Вследствие этих действий мы получили €415 тысяч долгов (осталось €354 тысячи) перед контрагентами за весь первый квартал. Виноват ли я в этом? Безусловно, с себя я ни в чем не снимаю вины, недосмотрел за "хозяйством" на фоне текущих проблем технического характера в сборной команде (лыжи, патроны, сервис и т. д.), доверившись "профессионалам" с "большой" буквы", - добавил он.