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Зимние олимпийские виды спорта

Фристайлистка Прусакова вошла в состав сборной России по слоупстайлу на следующий сезон

19-летняя спортсменка является чемпионкой Универсиады в Красноярске

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Российская фристайлистка Лана Прусакова вошла в состав национальной сборной по слоупстайлу на сезон-2020/21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России.

Спортсменка в марте 2019 года стала победительницей соревнований в слоупстайле на Универсиаде в Красноярске. 19-летняя Прусакова также является обладательницей золотой медали юношеских Олимпийских игр (2016) и четырехкратной чемпионкой России в слоупстайле.

Полностью состав команды выглядит следующим образом: Анастасия Таталина, Лана Прусакова, Дмитрий Мулендеев и Дмитрий Макаров. В резервную команду попали Денис Некрасов, Остап Закарян и Богдан Бут. Старшим тренером сборной является Никита Васильев.

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Зимние олимпийские виды спорта
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