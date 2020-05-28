Драчев: спонсоры приостановили финансирование СБР, но ситуация поправима

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Основные спонсоры приостановили сотрудничество с Союзом биатлонистов России (СБР), но ситуация поправима. Об этом в интервью ТАСС заявил глава организации Владимир Драчев.

"Я компромиссный человек, это ошибочно восприняли за слабость". Драчев — о ситуации в СБР

"Спонсоры, пусть и небольшие, но сейчас не до жиру. Элементарная работа с ними была завалена по банальной причине не сдачи отчетов перед ними, ссор на ровном месте. Итог - финансирование СБР приостановлено, мы сейчас готовим все это, принеся извинения с моей стороны", - сказал Драчев.

"В целом ситуация, надеюсь, решаема. Но самое болезненное - основной спонсор приостановил финансирование, видя все то, что происходит вокруг СБР по инициативе правления", - добавил он.

Основным спонсором СБР является "Газпром".