ФК "Зенит" получил разрешение на тренировки для подготовки к рестарту сезона РПЛ

МОСКВА, 28 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Зенит" получил разрешение на проведение контактных тренировок для подготовки к возобновлению сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

"Роспотребнадзор Санкт-Петербурга разрешил "Зениту" приступить к тренировкам", - сообщили в пресс-службе. В клубе не стали уточнять, в какой день команда вернется к занятиям на базе.

"Зенит" после 22 туров набрал 50 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после возобновления чемпионата команда из Санкт-Петербурга на выезде сыграет с ЦСКА.