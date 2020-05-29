Команда "Формулы-1" "Уильямс" расторгла контракт с главным спонсором и может быть продана

ТАСС, 29 мая. Британская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Уильямс" расторгла контракт с титульным спонсором и может быть продана. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

В пятницу английская команда объявила о том, что соглашение с американской компанией ROKiT расторгнуто. Вместе с этим было объявлено, что выручка "Уильямс" в 2019 году снизилась до 95,4 млн фунтов - годом ранее она составляла 130,7 млн фунтов. Отмечается, что руководство "Уильмса" готово рассмотреть продажу миноритарного или мажоритарного пакета акций команды "Формулы-1" в рамках новой стратегии развития.

"Несмотря на то, что команда столкнулась с рядом проблем, в настоящее время "Уильямс" по-прежнему имеет финансирование и готова возобновить участие в гонках, когда календарь позволит это сделать в 2020 году. Правление WGPH (Williams Grand Prix Holdings) считает, что стратегический анализ и процесс официальных продаж - это правильное и разумное решение, нужно рассмотреть полный спектр вариантов и предоставить команде наилучшие возможности для развития в будущем", - приводит комментарий руководства "Уильямса" пресс-служба "Формулы-1".

Гоночная команда "Уильямс" была основана Фрэнком Уильмсом и Патриком Хэдом в 1977 году. С этого момента она является неизменным участником "Формулы-1". Британская команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов, а пилоты за рулем болидов "Уильямс" семь раз становились чемпионами мира.

В 2018 году за "Уильямс" выступал российский гонщик Сергей Сироткин. Прошлый сезон британская команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов, набрав одно очко.