Поздняков: комиссия спортсменов ОКР активизировала работу после перехода в онлайн

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) стала активнее работать, проводить совместные тренировки и общаться с болельщиками, перейдя в режим онлайн. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Комиссия спортсменов ОКР сейчас стала горазда чаще и активнее встречаться, перейдя в онлайн. Они и тренировки совместные проводят, и с болельщиками общаются, и в других активностях участвуют. Эти вещи не остались незамеченными и со стороны наших партнеров в МОК, АНОК, ЕОК - они размещают информацию об этом и предлагают использовать опыт ОКР", - рассказал Поздняков.

"И когда режим карантина и самоизоляции закончится, а надеюсь это произойдет уже скоро, мы оставим для себя и будем дальше развивать пласт работы в онлайн. Дорожку в этом направлении мы уже протоптали, - отметил президент ОКР. - Хотя, разумеется, общение через экран монитора никогда не заменит личных встреч. Это просто другая энергетика и обмен эмоциями".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,8 млн человек, более 350 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 387 623 случая заражения, выздоровели 159 257 человек, умерли 4 374. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.