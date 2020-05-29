Поздняков: Игры в Токио ознаменуют возвращение к нормальной жизни

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Олимпийские игры, которые должны пройти через год в Токио, могут стать одним из самых ярких событий современности, символом победы человечества над пандемией и возвращения к нормальной жизни. Об этом в интервью ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Я уверен, если Олимпийские игры пройдут в следующем году, они будут одними из самых ярких и запоминающихся событий современности и станут символом возвращения к нормальной жизни, победы человечества над пандемией. Я надеюсь, что за оставшееся время ученые и врачи создадут вакцину, которая позволит всем спортсменам беспрепятственно воплотить свою многолетнюю мечту - участие в Олимпийских играх. А многомилионной армии болельщиков - их увидеть воочию", - считает Поздняков.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийские игры, скорее всего, придется отменить, если не получится провести их летом 2021 года. Руководитель координационной комиссии МОК по проведению Олимпийских игр в Токио Джон Коутс также отмечал, что ключевым для принятия каких-либо решений о судьбе Игр должен стать октябрь.

"Сейчас все зависит уже не от спортсменов, не от функционеров, даже не от правительств стран - все в руках врачей и ученых. Если Игры не пройдут в следующем году, то, понятно, они вообще вряд ли состоятся. Впрочем, на этом жизнь не останавливается. Не за горами Пекин-2022, на очереди уже и Игры в Париже", - отметил Поздняков.

"Мой жизненный опыт как спортсмена, у которого были и победы, и поражения, говорит - зацикливаться нельзя, нужно все время двигаться вперед. Если разобраться, самое важное в итоге - не конечный результат, а путь к нему. И я уверен, что в характере спортсменов получать удовольствие от стремления к победам, мотивации преодоления, каким бы сложным оно ни было", - подчеркнул президент ОКР.