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ММА

Организация ACA проведет турнир по ММА в России 11 июля

Всего до конца лета планируется провести четыре турнира

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российская организация Absolute Championship Akhmat (ACA) проведет турнир по смешанным единоборствам (ММА) 11 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Мы ценим труд своих бойцов и не хотим, чтобы они потеряли свой класс без боев, - отмечается в заявлении пресс-службы. - Мы хотим вернуть смешанные единоборства болельщикам, вселить оптимизм и веру, что пандемия - это не навсегда. Поэтому мы стартуем 11 июля с ACA 106 и до конца лета проведем четыре турнира. Карды ACA 106 и ACA 107 будут переформированы и анонсированы".

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