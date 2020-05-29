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Зимние олимпийские виды спорта

Призер ОИ-2018 Ридзик вошел в состав сборной России по ски-кроссу на следующий сезон

Старшим тренером команды является Константин Киреев
Сергей Ридзик Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сергей Ридзик
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр Сергей Ридзик включен в состав сборной России по ски-кроссу на сезон-2020/21. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фристайла России (ФФР) в пятницу.

В основной состав команды включены Ридзик, Игорь Омелин, Максим Вихров, Анастасия Чирцова и Екатерина Мальцева. Старшим тренером сборной по ски-кроссу является Константин Киреев.

В резервную команду вошли Владимир Шмыров, Кирилл Сысоев, Андрей Герасимов, Мария Доброва, Полина Рябова, Елизавета Понкратова, Дарья Мельчакова и Наталья Шерина. Тренером резервного состава стал Александр Коряковцев.

Ридзик является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

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Зимние олимпийские виды спорта
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