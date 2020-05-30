Директор АПЛ: матчи чемпионата Англии следующего сезона могут проходить со зрителями

ТАСС, 30 мая. Болельщики смогут присутствовать на матчах чемпионата Англии по футболу со следующего сезона. Такое мнение выразил исполнительный директор Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричард Мастерс, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports.

Функционер отметил, что возвращение к нормальному режиму может происходить поэтапно.

"Никто не знает, когда матчи перестанут проходить при пустых трибунах, правильно будет иметь план на случай непредвиденных обстоятельств. Премьер-лига и клубы надеются, что мы сможем увидеть болельщиков на трибунах в следующем сезоне. Возможно, это будет происходить поэтапно", - заявил Мастерс.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные. Чемпионат Англии планируют возобновить 17 июня.