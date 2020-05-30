СМИ: НБА определилась с форматом возобновления сезона

ТАСС, 30 мая. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определилось с форматом возобновления сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на ESPN.

По данным источника, окончательное решение по формату доигровки сезона будет принято на следующей неделе, при этом наиболее вероятным вариантом считается тот, при котором регулярный чемпионат будет доигран с участием 22 команд, а не всех 30. Все игры планируется провести в Орландо (штат Флорида). В список 22 команд попадут те, которые на данный момент находятся в зоне плей-офф, а также клубы, которые отстают от этой зоны не более чем на шесть побед: в Западной конференции - "Портленд", "Нью-Орлеан", "Сакраменто", "Сан-Антонио" и "Финикс", в Восточной конференции - "Вашингтон".

Отмечается, что возможен и вариант возобновления сезона с участием 20 команд, проведение игр с участием всех 30 клубов считается маловероятным.

Ранее журналист The Athletic Шамс Чарания со ссылкой на комиссара НБА Адама Сильвера заявил, что возобновление сезона в НБА запланировано на 31 июля.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Решение было принято после подтверждения положительного результата теста центрового "Юты" Руди Гобера. Позднее еще несколько клубов сообщали о заражении баскетболистов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,74 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 102,5 тыс. человек.