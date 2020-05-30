"Ак Барс" продлил контракт с обладателем Кубка Гагарина Яруллиным

ТАСС, 30 мая. Защитник хоккейного клуба "Ак Барс" Альберт Яруллин подписал новое соглашение с казанской командой. Об этом сообщает пресс-служба "Ак Барса".

Новый контракт 27-летнего хоккеиста рассчитан до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), досрочно завершенном из-за пандемии коронавируса, Яруллин провел 56 матчей, набрав 33 очка (четыре шайбы + 29 результативных передач). В КХЛ защитник также выступал за подмосковный "Атлант" и нижнекамский "Нефтехимик", всего в лиге он принял участие в 385 матчах, набрав 115 очков (30 + 85). В 2018 году Яруллин в составе "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина. Также в активе защитника есть бронзовая медаль молодежного чемпионата мира, завоеванная в составе сборной России в 2013 году.

В прошедшем сезоне КХЛ "Ак Барс" занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф казанский клуб оказался сильнее "Нефтехимика", победив в серии со счетом 4-0. В следующей стадии "Ак Барс" должен был сыграть с уфимским "Салаватом Юлаевым".