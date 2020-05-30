Тренер по физподготовке Гранеро продолжит работать со сборной России после ухода из ЦСКА

ТАСС, 30 мая. Московский футбольный клуб ЦСКА не стал продлевать контракт с испанским тренером по физической подготовке Паулино Гранеро. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Желаем Паулино успехов в дальнейшей работе", - говорится в сообщении клуба.

Гранеро 50 лет, он работал в ЦСКА с 2010 года с полугодичным перерывом в 2018-м. Контракт испанского специалиста с московским клубом истек 29 мая.

При этом, по информации ТАСС, Гранеро продолжит работать в качестве тренера по физподготовке в сборной России. В национальной команде он трудится с 2015 года. За это время он успел поработать под руководством Леонида Слуцкого и Станислава Черчесова, приняв участие в подготовке команды к чемпионату Европы - 2016, Кубку конфедераций - 2017 и чемпионату мира - 2018.

ЦСКА в приостановленном из-за пандемии коронавируса розыгрыше Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) после 22 туров из 30 запланированных занимает пятое место, набрав 36 очков. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 14 очков.

15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат страны с 21 июня. 28 мая Роспотребнадзор одобрил рестарт премьер-лиги, разрешив клубам заполнять трибуны болельщиками на 10% от вместимости стадионов. В первом матче после паузы ЦСКА в Москве сыграет с "Зенитом".