Футбольным клубам Испании с 1 июня разрешат проводить полноценные групповые тренировки

ТАСС, 30 мая. Клубам чемпионата Испании по футболу с 1 июня будет разрешено проводить полноценные групповые тренировки. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

"Начало коллективных тренировок является еще одним шагом протокола, составленным Ла лигой совместно с Высшим спортивным советом (CSD) и состоящим из четырех этапов. В рамках первого в начале мая все клубы первого и второго дивизионов прошли тестирования, после были возобновлены индивидуальные тренировки. С 18 мая начались тренировки в небольших группах - до десяти человек, которые позднее были расширены до 14 человек. Четвертый этап, который начнется со следующего понедельника, станет последним шагом в этом протоколе и приведет к возобновлению турнира 11 июня", - говорится в сообщении.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится мадридский "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).

В настоящее время из пятерки ведущих чемпионатов возобновилось только первенство Германии. Чемпионат Англии будет возобновлен 17 июня, Италии - 20 июня, а чемпионат Франции закончился досрочно, также были завершены чемпионаты Нидерландов и Бельгии. Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.

С начала распространения коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 238 тыс. заболевших, более 27 тыс. человек умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Поскольку уровень распространения коронавируса в Испании снижается, власти королевства постепенно смягчают ограничительные меры.