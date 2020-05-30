Футболист Бакаев рассказал, что был удивлен обнаружению у него коронавируса

ТАСС, 30 мая. Футболист московского "Спартака" и сборной России Зелимхан Бакаев был удивлен, когда его тест на коронавирус дал положительный результат. Комментарий Бакаева приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

23 мая пресс-служба "Спартака" сообщила, что у Бакаева обнаружен коронавирус. Также клуб проинформировал, что полузащитник Роман Зобнин уже перенес инфекцию.

"Симптомов особых не было, два дня болела голова - и все, - отметил Бакаев. - Немного слабость чувствовал, но потом все прошло, а так - ни температуры, ни кашля. Когда сдали тесты, и я узнал, что болею, очень удивился. Надеюсь, что скоро все пройдет: уже терпения нет, хочу тренироваться, играть, но здоровье - как мое, так и партнеров - важнее всего".

Зобнин отметил, что сейчас чувствует себя отлично. "Все хорошо, чувствую себя отлично, полон сил. Сам не почувствовал, как это происходило, переболел бессимптомно, температуры не было, правда, потерял обоняние, - сказал Зобнин. - Я люблю молочные продукты, и когда их употреблял, заметил, что не чувствую вкус кефира, а разные фруктовые йогурты для меня кажутся одинаковыми".

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги был прерван 17 марта после 22 сыгранных туров из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.