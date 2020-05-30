Российский боец Тухугов планирует попасть в топ-15 UFC в полулегком весе в 2020 году

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российский боец Зубайра Тухугов планирует в 2020 году войти в топ-15 рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе. Об этом спортсмен заявил ТАСС.

Тухугов отбывал дисквалификацию с 2016 по 2018 год после обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ. В октябре 2018 года он был дисквалифицирован на 12 месяцев и оштрафован на $25 тысяч за участие в потасовке после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Позднее Атлетическая комиссия штата Невада сократила срок наказания на 35 дней.

"Хочу подраться в этом году два раза. Знаю, что если выиграю еще два боя, то 90%, что попаду в топ-15. Если будет большой разрыв между боями, то шансов попасть в рейтинг будет меньше", - сказал Тухугов.