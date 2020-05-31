"Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи сезона-2019/20 РПЛ на "Ак Барс Арене"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Казанский "Рубин" проведет оставшиеся домашние матчи сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) на "Ак Барс Арене". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Рубин" во время ремонтных работ на "Ак Барс Арене" и восстановления газона проводил домашние матчи РПЛ на стадионе "Центральный". В марте чемпионат России был прерван из-за пандемии коронавируса, турнир будет возобновлен 21 июня. "Рубин" проведет еще пять домашних встреч: против московских "Локомотива" и "Спартака", а также "Оренбурга", "Краснодара" и "Ростова".

"Все домашние матчи до конца сезона мы будем проводить на "Ак Барс Арене", - сказали в пресс-службе.

Стадион был открыт в начале июля 2013 года. На арене проходили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады (2013), соревнований по плаванию и синхронному плаванию в рамках чемпионата мира по водным видам спорта (2015), а также шесть матчей чемпионата мира: четыре матча группового этапа и игры 1/8 финала и 1/4 финала. В начале марта 2020 года было объявлено, что арена примет Суперкубок УЕФА в 2023 году.

После 22 туров "Рубин" набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. От зоны вылета в первенство Олимп - Футбольной национальной лиги казанцев отделяет одно очко.