Группа фигуристов Плющенко отправилась на тренировочные сборы в Кисловодск

ТАСС, 31 мая. Тренировочная группа двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко отправилась на сборы в Кисловодск. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Ранее Плющенко сообщил ТАСС, что его группа приступит к тренировкам в Кисловодске 1 июня.

"Выдвинулись на сборы в Кисловодск на автодроме с моей младшей группой спортсменов. Софья Титова и Кирилл Сарновский ведут себя хорошо, за рулем помогает тренер моей команды Дмитрий Михайлов. Группа старших спортсменов следует за нами с родителями на машинах", - написал Плющенко.

В мае состав группы Плющенко пополнила бронзовый призер чемпионатов Европы и России Александра Трусова, покинувшая группу Этери Тутберидзе.

22 мая на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке министр спорта РФ Олег Матыцин сообщил, что с 25 мая готовы начать работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", а с 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.