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Влияние коронавируса на спорт

Российский тренер по пятиборью Ильин умер из-за коронавируса в возрасте 72 лет

Он специализировался на фехтовании

ТАСС, 31 мая. Тренер по современному пятиборью Валерий Ильин умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Сообщается, что причиной смерти специалиста стала коронавирусная инфекция.

Ильин работал в ЦСКА, он специализировался на фехтовании. Среди его учеников обладательница двух золотых (1984) и одной серебряной медали (1985) чемпионатов мира Светлана Яковлева, а также чемпионка мира в командном зачете (1984) и эстафете (1993) Татьяна Чернецкая.

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Влияние коронавируса на спорт
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