Брюсов: вице-президент UWW Ценов был настоящим подвижником мировой борьбы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW), председатель европейского отделения организации (UWW-Europe) болгарин Цено Ценов был настоящим подвижником мировой спортивной борьбы. Об этом ТАСС заявил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

Ранее генеральный секретарь Олимпийского комитета Болгарии Белчо Горанов сообщил ТАСС, что Ценов скончался в воскресенье на 80-м году жизни.

"Это огромная потеря для спортивной борьбы, огромная человеческая потеря для всех борцов мира. Цено Ценов был настоящим подвижником и лидером, это целая эпоха в истории европейской и мировой борьбы, - сказал Брюсов. - Глубоко скорбим вместе с семьей и Федерацией спортивной борьбы Болгарии".

Ценов долгое время возглавлял Федерацию спортивной борьбы Болгарии, с 2002 года входил в бюро FILA (Международная федерация спортивной борьбы, позже переименованная в UWW).