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Летние олимпийские виды спорта

Брюсов: вице-президент UWW Ценов был настоящим подвижником мировой борьбы

В воскресенье стало известно, что Ценов скончался на 80-м году жизни
Вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы Георгий Брюсо Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Вице-президент европейского отделения Объединенного мира борьбы Георгий Брюсо
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW), председатель европейского отделения организации (UWW-Europe) болгарин Цено Ценов был настоящим подвижником мировой спортивной борьбы. Об этом ТАСС заявил вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

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Ранее генеральный секретарь Олимпийского комитета Болгарии Белчо Горанов сообщил ТАСС, что Ценов скончался в воскресенье на 80-м году жизни.

"Это огромная потеря для спортивной борьбы, огромная человеческая потеря для всех борцов мира. Цено Ценов был настоящим подвижником и лидером, это целая эпоха в истории европейской и мировой борьбы, - сказал Брюсов. - Глубоко скорбим вместе с семьей и Федерацией спортивной борьбы Болгарии".

Ценов долгое время возглавлял Федерацию спортивной борьбы Болгарии, с 2002 года входил в бюро FILA (Международная федерация спортивной борьбы, позже переименованная в UWW).

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Летние олимпийские виды спорта
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