Английская футбольная лига согласовала дату возобновления сезона во втором дивизионе

Отмечается, что матчи будут проводиться при условии, что клубы получат разрешение на это от местных властей. Завершить сезон планируется 30 июля.

ТАСС, 31 мая. Прерванный из-за пандемии коронавирусной инфекции сезон второго дивизиона чемпионата Англии по футболу возобновится 20 июня при соблюдении всех требований безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL).

"Клубы должны вернуться к полноценным контактным тренировкам на этой неделе. Сегодня мы договорились о том, чтобы матчи возобновились за закрытыми дверями 20 июня. Мы работаем с нашими партнерами по трансляциям, клубами и всеми соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы транслировать оставшиеся игры и плей-офф в прямом эфире", - сказал председатель EFL Рик Перри.

"Мы должны подчеркнуть, что на данном этапе дата носит предварительный характер и будет подтверждена только после того, как мы выполним все требования, так как здоровье, безопасность и благополучие остаются нашим главным приоритетом. Четкое завершение сезона потребует значительных усилий со стороны всех заинтересованных сторон. Клубам понадобится сыграть значительное количество матчей за относительно короткий период времени", - добавил он.

Розыгрыш турнира был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Сыграно 37 из 46 туров. Таблицу возглавляет "Лидс". Матчи Английской премьер-лиги должны возобновиться 17 июня.