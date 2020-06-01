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Футбол в Испании

"Реал" проведет первый матч в чемпионате Испании 14 июня, "Барселона" - 13-го

Ла Лига опубликовала расписание первых двух туров после паузы

ТАСС, 1 июня. Испанская Ла Лига опубликовала расписание матчей 28-го и 29-го туров - первых после паузы, связанной с пандемией.

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Испанское первенство, прерванное в марте, возобновится 11 июня. В первом матче "Севилья" примет "Бетис".

Мадридский "Реал" сыграет дома против "Эйбара" 14 июня, "Барселона" на выезде встретится с "Мальоркой" 13 июня. Мадридский "Атлетико" 14 июня на выезде сыграет с "Атлетиком" из Бильбао.

До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38, турнирную таблицу возглавляет "Барселона" (58 очков), на втором месте находится "Реал" (56 очков), на третьем - "Севилья" (47).

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