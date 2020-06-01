ФК "Ростов" по итогам 2019 года в 10 раз сократил чистый убыток

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Чистый убыток футбольного клуба "Ростов" по итогам 2019 года сократился с 458 млн рублей до 45,1 млн рублей, говорится в отчете компании.

Как следует из отчета, в 2019 году выручка компании превысила 2 млрд рублей против 807 млн рублей годом ранее. Себестоимость продаж в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом в 1,3 раза и составила более 2,5 млрд рублей.

Кроме того, убыток от продаж в 2019 году составил порядка 560 млн рублей, что вдвое меньше аналогичного показателя 2018 года, тогда убыток клуба от продаж превышал 1,2 млрд рублей.

В ноябре 2019 года президент "Ростова" Арташес Арутюнянц заявил, что клуб рассчитался со всеми задолженностями по зарплате, премиями и бонусами прошлых лет и погасил большой объем кредиторской задолженности. При этом Арутюнянц заметил, что "всплывают" старые и новые долги, большую часть из которых клуб не признает и готов решать эти вопросы в судебном порядке. Президент "Ростова" отметил, что клуб планомерно закрывает старые долги в ущерб текущей операционной деятельности.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков. Сезон, который из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта, возобновится 21 июня. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных.