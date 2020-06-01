В следующем сезоне чемпионата России по мини-футболу ожидается участие двух новых команд

ТАСС, 1 июня. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) ожидает участие двух новых клубов из Московской и Нижегородской областей в следующем сезоне чемпионата России среди команд Суперлиги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АМФР.

В нынешнем чемпионате Суперлиги принимают участие девять команд.

"Мы ожидаем участие двух новых команд в следующем чемпионате Суперлиги. Предметную заинтересованность проявляют команды "Оргхим" из Нижегородской области и "Газпром-бурение" из Московской области", - сообщили в пресс-службе АМФР.

Ранее глава АМФР Эмиль Алиев сообщил ТАСС, что по итогам совещания руководителей клубов Суперлиги и АМФР по вопросу возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса, принято решение о возобновлении турнира 1 августа со стадии плей-офф.