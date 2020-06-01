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Летние олимпийские виды спорта

Призер Олимпийских игр волейболист Зайцев стал игроком "Кузбасса"

Детали соглашения с 31-летним игроком не сообщаются

ТАСС, 1 июня. Диагональный сборной Италии по волейболу Иван Зайцев подписал контракт с "Кузбассом". Об этом сообщает пресс-служба кемеровского клуба.

Детали соглашения с 31-летним игроком не сообщаются. Последним клубом волейболиста была итальянская "Модена".

Зайцев является сыном олимпийского чемпиона в составе сборной СССР Вячеслава Зайцева. Игрок родился в итальянском Сполето и представляет сборную Италии, в составе которой становился серебряным (2016) и бронзовым (2012) призером Олимпийских игр. На клубном уровне Зайцев также выступал за итальянские "Перуджу", "Рому", "Латину", "Мачерату", катарский "Аль-Араби" и российское "Динамо" (Москва).

"Кузбасс" является чемпионом России сезона-2018/19, в минувшем сезоне, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, команда заняла третье место.

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