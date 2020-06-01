Судебные слушания по искам тренеров Никитина и Головина к ВФЛА запланированы на 25 июня

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Судебные заседания по искам тренеров по спортивной ходьбе Сергея Никитина и Вячеслава Головина, поданным в Хамовнический суд Москвы против Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) за отзывы тренерских лицензий, запланированы на 25 июня. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"Слушания по делам Головина и Никитина, которые неоднократно откладывались в связи с режимом карантина, запланированы на 25 июня", - сказала Юхарева.

Первоначально слушания должны были пройти 1 апреля, но из-за введенного в Москве режима самоизоляции не состоялись в срок. Затем они были перенесены на 20 мая.

В октябре 2019 года у Никитина и Головина, которые представляют Мордовию, были отозваны лицензии, так как по два воспитанника каждого из тренеров в течение 2019 года были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Под руководством Никитина выступали отстраненные ранее за допинг Екатерина Медведева и Сергей Бакулин, Головин тренировал Бакулина и Марию Пономареву. Согласно положению ВФЛА по лицензированию тренеров, специалисты, не имеющие лицензию, не могут быть включены в заявочный лист команды в должности тренера во время проведения соревнований календаря ВФЛА, а также не могут быть указаны в стартовых или итоговых протоколах соревнований календаря ВФЛА.

6 марта президиум ВФЛА принял решение отозвать тренерские лицензии еще у трех специалистов. Санкции были наложены на Алексея Десинова (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены - Бакулин, Пономарева, Алексей Барцайкин, Станислав Емельянов), Сергея Попова (тренер по выносливости, Пермский край, спортсмены - Татьяна Фирова, Екатерина Шармина, Андрей Белоконь) и Ирину Ерохину (тренер по спортивной ходьбе, Мордовия, спортсмены - Светлана Васильева, Александр Иванов, Екатерина Рыжова).