Лукин: ПКР попросил ФМБА внести изменения в рекомендации для людей с инвалидностью

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России обратился в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) с просьбой внести изменения в рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в отношении людей с инвалидностью. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

"Не совсем понятна позиция ФМБА России, которое в своих рекомендациях по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции при организации учебно-тренировочных мероприятий сборных России предлагает "исключить из любых этапов бытового и тренировочного процесса всех лиц, имеющих группу инвалидности", - рассказал Лукин. - Данная рекомендация в случае ее принятия неблагоприятно сказалась бы на развитии паралимпийского спорта и в первую очередь на подготовке спортсменов-паралимпийцев к ответственным стартам. ПКР обратился в ФМБА, чтобы внести необходимые изменения, позволяющие спортсменам-инвалидам осуществлять тренировочные мероприятия".

ФМБА 26 мая составило рекомендации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при проведении учебно-тренировочных мероприятий спортивных сборных РФ. 25 мая возобновили работу база в Новогорске и "Озеро Круглое", 1 июня - четыре остальные федеральные базы, которые расположены в Краснодарском крае, Ставрополье и Крыму.