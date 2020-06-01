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Влияние коронавируса на спорт

Лукин: МПК и паралимпийские федерации с конца февраля отменили более 160 соревнований

В связи с переносом летних Паралимпийских игр были обновлены квалификационные критерии по 15 из 22 видов спорта

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МОК) и международные федерации по паралимпийским видам спорта с конца февраля из-за распространения коронавирусной инфекции отменили или перенесли более 160 соревнований, включая отборочные и квалификационные турниры к Паралимпийским играм в Токио. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

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"МПК и международные спортивные федерации, которые развивают паралимпийские виды спорта, с конца февраля отменили или перенесли более 160 соревнований, включая отборочные и квалификационные турниры к Паралимпийским играм в Токио. ПКР ежедневно получает от них информацию и размещает на официальном сайте. В связи с переносом летних Паралимпийских игр были обновлены квалификационные критерии по 15 из 22 видов спорта", - сообщил Лукин.

"Вследствие этого мы с общероссийскими спортивными федерациями по видам инвалидности и старшими тренерами сборных оперативно вносим изменения в концепцию подготовки нашей сборной, графики тренировочных мероприятий, в том числе заключительных перед Играми, участия в отборочных соревнованиях к Паралимпиаде и так далее", - рассказал глава ПКР.

Теги
Лукин, Владимир ПетровичВлияние коронавируса на спорт
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