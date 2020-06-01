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Футбол в России

Решение по вопросу участия "Химок" в следующем сезоне РПЛ будет принято до конца недели

По словам генерального директора подмосковного футбольного клуба Василия Иванова, сейчас идут переговоры с потенциальными инвесторами

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. "Химки" сохраняют надежду выступить в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне, вопрос финансирования команды должен окончательно решиться на текущей неделе. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор подмосковного футбольного клуба Василий Иванов.

В досрочно завершенном первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2019/20 подмосковная команда заняла второе место и получила право на повышение в классе. Ранее генеральный директор "Химок" сообщил ТАСС, что если до 1 июня клуб не найдет инвестора для участия в РПЛ, то продолжит выступать в ФНЛ. Главный тренер команды Сергей Юран в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил, что основной раунд переговоров с двумя потенциальными инвесторами состоится 1 июня.

"Пока ничего не поменялось, идут переговоры. Есть надежда на то, что удастся сыграть в РПЛ. Сейчас пока не хочу оценивать вероятность, пока до конца все не решилось. Я думаю, на этой неделе все решится", - отметил Иванов.

"Химки" основаны в 1997 году. За это время команда на протяжении трех сезонов, с 2007 по 2009 год, выступала в премьер-лиге. Ее лучшим результатом в высшем дивизионе российского футбола стало девятое место в чемпионате страны 2007 года.

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