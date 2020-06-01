Первый предсезонный сбор лыжников Большунова и Непряевой сорван из-за коронавируса

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Первый предсезонный сбор лидеров сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова и Натальи Непряевой отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко.

Группа Бородавко должна была начать тренировочный сбор 3 июня в Малиновке Архангельской области.

"Сегодня пришло официальное письмо, в котором говорится, что эпидемиологическая обстановка в Архангельской области не позволяет провести сбор национальной команды России по лыжным гонкам на спортивной базе "Малиновка", - сказал Бородавко.

"В этой связи сейчас прорабатываем несколько вариантов. По линии министерства спорта провести сбор мы не сумеем, поэтому один из выходов - проведение сбора за счет собственных средств спортсменов. Еще остаются варианты продолжать тренировки в домашних условиях или в частном порядке", - добавил специалист.

23-летний Большунов является четырехкратным призером Олимпийских игр и чемпионатов мира, действующим победителем розыгрыша Кубка мира и "Тур де Ски". 24-летняя Непряева - призер Олимпийских игр и двукратный призер чемпионатов мира, в минувшем сезоне заняла третье место в общем зачете Кубка мира.

В группу Бородавко также входят трехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов, Андрей Собакарев, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталия Мекрюкова.