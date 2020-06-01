Болельщики признали стадион "Краснодара" лучшим в Российской премьер-лиге

ТАСС, 1 июня. Стадион футбольного клуба "Краснодар" признан лучшим в чемпионате России по итогам голосования болельщиков в Instagram Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

В финале болельщикам предстояло выбрать между ареной "Краснодара" и домашним стадионом петербургского "Зенита" "Газпром Ареной". 57% болельщиков отдали голос в пользу краснодарской арены.