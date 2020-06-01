Болельщики признали стадион "Краснодара" лучшим в Российской премьер-лиге

ТАСС, 1 июня. Стадион футбольного клуба "Краснодар" признан лучшим в чемпионате России по итогам голосования болельщиков в Instagram Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
В финале болельщикам предстояло выбрать между ареной "Краснодара" и домашним стадионом петербургского "Зенита" "Газпром Ареной". 57% болельщиков отдали голос в пользу краснодарской арены.
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@fckrasnodarstadium стал лучшим в #ТинькоффРПЛ по итогам голосования болельщиков в наших Stories! ⠀ В финале стадион «Краснодар» соревновался с «Газпром Ареной» и набрал 57% голосов ⠀ Krasnodar Stadium was named best in the #RPL after fans voting in our stories! ⠀ Final battle was between Krasnodar Stadium and Gazprom Arena, winner got 57% of voices ⠀ #ЛучшийСтадионРПЛ
Стадион "Краснодар" был открыт в октябре 2016 года. Арена вмещает 35 179 зрительских мест, оснащена медиаэкраном по периметру. Стадиону присвоена высшая, четвертая категория Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сезон в Тинькофф - Российской премьер-лиге был приостановлен 17 марта. 15 мая исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня. "Краснодар" идет на третьем месте турнирной таблицы, набрав 41 очко в 22 турах.