"Советский спорт" планирует возобновить выпуск печатной версии газеты 15 июня

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выпуск печатной версии газеты "Советский спорт" может возобновиться 15 июня после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и главный редактор издания Николай Яременко.

Печатная версия "Советского спорта" не выходит с 30 марта после введения нерабочих недель из-за пандемии коронавируса. Решением президента РФ Владимира Путина нерабочие дни были отменены с 12 мая. При этом регионы сами решают по поводу выхода населения из самоизоляции. В рамках борьбы с коронавирусом печатные СМИ попали в первоначально утвержденный правительством РФ список непродовольственных товаров первой необходимости, однако затем они из этого списка были исключены.

"Предварительно согласовано, что газета начнет выходить 15 июня, мы ориентируемся на эту дату. Это связано с тем, что не все дистрибьютерские компании готовы отгружать продукцию пять дней в неделю, не все типографии готовы функционировать с полным выходом сотрудников на работу", - сказал Яременко.

"Советский спорт" является старейшим спортивным изданием страны и выходит с 20 июля 1924 года. Тираж номера составляет порядка 180 тыс. экземпляров. Газета выходит по будням.