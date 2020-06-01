"Металлург" выменял у "Спартака" права на чемпиона мира по хоккею Ламмикко

ТАСС, 1 июня. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" обменял права на финского нападающего Юхо Ламмикко в магнитогорский "Металлург". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Взамен столичный клуб получил права на датского нападающего Матиаса Фрома и денежную компенсацию.

24-летний Ламмикко является чемпионом мира (2019) в составе сборной Финляндии. В сезоне-2018/19 он представлял клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Флорида". В минувшем сезоне нападающий играл за финский "Кярпят", в 57 играх он набрал 51 очко (22 шайбы + 29 передач) при показателе полезности "+30" .

22-летний Фром в минувшем сезоне представлял шведский "Модо", после чего подписал контракт с германским "Дюссельдорфом". В 2016 году он был выбран "Чикаго" под общим 143-м номером на драфте НХЛ. Фром выступал в составе сборной Дании на чемпионате мира - 2019, приняв участие в четырех встречах.