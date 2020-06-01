Футболисты ЦСКА вернулись к тренировкам на базе в Ватутинках

ТАСС, 1 июня. Футболисты московского ЦСКА приступили к тренировкам на базе клуба в Ватутинках. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды.

"В соответствии с разрешением мэрии Москвы возобновить тренировочный процесс профессиональных спортивных команд в понедельник ЦСКА приступил к работе на базе в Ватутинках", - говорится в сообщении клуба.

Перед возобновлением тренировок игроки, тренеры и персонал клуба прошли повторное тестирование на наличие коронавируса, которое вновь дало отрицательные результаты.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня.

ЦСКА идет на пятой строчке турнирной таблицы, в активе команды Виктора Гончаренко 36 очков в 22 матчах.