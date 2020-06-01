Сборная России по стрельбе из лука планирует начать готовиться к сезону 20 июня в Алуште

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сборная России по стрельбе из лука планирует провести первый сбор в федеральном центре "Крымский" в Алуште с 20 июня. Об этом сообщил ТАСС президент Российской федерации стрельбы из лука и главный тренер национальной команды Владимир Ешеев.

"Первоначально мы планировали заехать на базу 1 июня, однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в ряде российских регионов было принято решение перенести начало сборов сначала на 15, а потом и на 20 июня, - заметил Ешеев. - В Алушту приедут 30 ведущих наших спортсменов".

"Сбор продлится 21 день. После того как спортсмены заедут на базу, они должны будут сдать тесты на коронавирус, а затем просидеть неделю в карантине", - добавил собеседник ТАСС.

По словам Ешеева, условия алуштинской базы очень благоприятны для качественной подготовки лучников. "Мы регулярно приезжаем сюда с тех пор, как Крым вновь стал российским", - отметил тренер.