Мэр Монцы подтвердил проведение Гран-при Италии "Формулы-1" без зрителей

ТАСС, 1 июня. Мэр Монцы Дарио Аллеви подтвердил проведение итальянского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" без зрителей в запланированные сроки. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мне позвонил президент Автомобильного клуба Италии (ACI) Анджело Стикки Дамиани, который подтвердил, что Гран-при Италии пройдет в Монце 4-6 сентября. Этап пройдет при пустых трибунах", - написал Аллеви, добавив, что руководство "Формулы-1" на год продлило контракт на проведение в Монце этапа - до 2025 года.

Ранее Минздрав Австрии одобрил проведение двух гонок без зрителей на трассе в Шпильберге, которые должны пройти 5 и 12 июля. Из-за пандемии коронавируса календарь нынешнего сезона претерпит серьезные изменения: уже отменены Гран-при в Австралии, Монако, Франции и Нидерландах, на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября в Сочи.