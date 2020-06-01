Чемпион СССР по боксу Разумов умер в возрасте 78 лет

ТАСС, 1 июня. Чемпион СССР по боксу, мастер спорта международного класса Николай Разумов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"Федерация бокса России выражает глубокие соболезнования брату, дочери, внукам, родным и близким Николая Александровича Разумова. Память о нем сохранится в наших сердцах. Прощание с Разумовым состоится 3 июня в городском траурном зале Петрозаводска и начнется в 11:00 мск", - сообщается на сайте федерации.

Разумов стал чемпионом СССР в весовой категории до 81 кг в 1969 году, победителем двух международных турниров. В 1970 году он в качестве капитана сборной СССР принимал участие во встрече с командой США (8:3). Разумов также работал заместителем председателя Карельского республиканского общества "Динамо" и президентом Федерации бокса Карелии. Ему были присвоены звания почетного гражданина Петрозаводска, Республики Карелия и заслуженного работника физической культуры Республики Карелия.