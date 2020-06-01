Терюшков: бассейн дворца спорта в Рузе будет восстановлен после аварии в конце недели

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Один из тренировочных бассейнов дворца водных видов спорта в подмосковной Рузе будет полностью восстановлен после аварии к концу этой недели. Об этом ТАСС рассказал министр спорта Московской области Роман Терюшков.

Ранее в телеграм-каналах сообщалось об инциденте, в результате которого из бассейна после аварии ушла вода и произошло затопление подвала. Арена представляет собой многофункциональный комплекс, позволяющий проводить международные и всероссийские соревнования по водным видам спорта, всероссийские и региональные чемпионаты по боевым искусствам и художественной гимнастике, спортивные состязания для инвалидов.

"В одной из тренировочных чаш сорвало сливную муфту на двух сливных головках, и вода за пять часов через те отверстия ушла полностью в подвал. Вчера воду из подвала откачали, сегодня помпой убираем остатки, - сказал Терюшков. - До пятницы-субботы мы полностью проведем осушку, а воду в бассейн будем заливать с конца среды. Дворец у нас и так находится в эксплуатации, так как там работает вторая чаша, которая никаким образом не связана с первой по системам водоснабжения и водоподготовки".

По словам Терюшкова, авария могла произойти из-за деформации элементов конструкции бассейна, вызванной обилием осадков, информация о крупном повреждении фундамента и возможном обрушении здания не соответствует действительности.

"Место аварии мы уже обнаружили, завтра все восстановим и будем уже наливать воду в бассейн. Из ремонта нужно только осушить подвал и провести косметический ремонт, так как вода стояла на уровне 80 см. Эти 80 см в подвале надо будет перекрасить и провести антигрибковую обработку", - подчеркнул министр.