Призер Олимпиады Софья Очигава заявила, что вернулась в бокс ради реванша с Тэйлор

ТАСС, 1 июня. Серебряный призер Олимпийских игр россиянка Софья Очигава вернулась в спорт ради поединка в профессиональном боксе с ирландкой Кэти Тэйлор. Комментарий российской спортсменки приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"Мы в хороших отношениях с Кэти Тэйлор. У меня есть еще одна хорошая подруга - [британка Никола] Адамс, и в противостоянии с ней у нас счет 5:0 в мою пользу, но она, несмотря на это, является двукратной олимпийской чемпионкой, - сказала Очигава. - А что касается Тэйлор, то в первом бою я одержала победу, потом в финале чемпионата Европы с моей стороны был неправильно построен поединок, в финале чемпионата мира был спорный момент, но победу присудили ей, и в финале Олимпиады у нас был жаркий бой. Если бы у меня не было реваншистских настроений, то меня не было бы на ринге, я этого не скрываю".

"Мы обговаривали возможность побоксировать на профессиональном ринге еще в 2016 году, но она продолжала выступать в любителях. В 2017 году я получила предложение от ирландских промоутеров на такую встречу, но отказалась, потому что были некоторые проблемы со здоровьем", - подчеркнула она.

19 июля чемпионка мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA) Очигава планирует провести титульный поединок с представительницей Казахстана Фирузой Шарипоовой. "У Фирузы хорошие позиции в рейтингах, а у меня нет времени на то, чтобы сидеть и набираться опыта. У меня есть конкретная цель, я ее вижу, поэтому мне нужны соперницы с хорошими рейтингами. После этого поединка хочу провести бой с одной из чемпионок в этой весовой категории, а потом планирую встретиться с Кэти Тэйлор в бою за все четыре пояса", - заключила Очигава.

Очигава является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года и трехкратной чемпионкой мира (2005, 2007, 2009), в профессиональном боксе дебютировала в 2016 году. В послужном списке 32-летней россиянки на профессиональном ринге три победы (одна - нокаутом) при отсутствии поражений. Россиянка объявила о завершении карьеры в сентябре 2017 года, однако затем решила продолжить выступления и в марте 2020 года вернулась на ринг, выиграв у итальянки Анджелы Канниццаро в бою за титул чемпионки мира IBA в Казани.

33-летняя Тэйлор является олимпийской чемпионкой, пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. На профессиональном ринге она также не потерпела ни одного поражения, выиграв 15 боев (шесть нокаутом).