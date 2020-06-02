СМИ: футболист "Интера" Мартинес достиг соглашения о контракте с "Барселоной"

ТАСС, 2 июня. Испанский футбольный клуб "Барселона" и аргентинский нападающий итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес достигли соглашения о контракте. Об этом сообщает эксперт портала Transfermarkt, итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, испанский клуб будет платить Мартинесу €12 млн в год. Также футболист при выполнении некоторых условий сможет получить бонусные выплаты. В ближайшие недели клубы должны договориться о трансфере нападающего.

Ранее "Барселона" предлагала "Интеру" €60 млн, а также полузащитника Артуро Видаля и защитника Нелсона Семеду. Итальянский клуб отказался от этого предложения, желая получить €111 млн, которые прописаны в контракте 22-летнего игрока в качестве отступных. Сейчас руководство испанской команды готово заплатить €90 млн, отдав при этом дополнительно одного футболиста.

Мартинес в нынешнем сезоне в составе "Интера" провел 31 матч в разных турнирах, забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи. В клуб он перешел в июле 2018 года из аргентинского "Расинга" за €25 млн. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года. В составе сборной Аргентины Мартинес провел 17 матчей, в которых забил девять голов.