Овечкин высказался о вызванных смертью Джорджа Флойда беспорядках в США

ТАСС, 2 июня. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда и поделился мнением о беспорядках в США, которые были вызваны данным событием. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на личную страницу спортсмена в Twitter.
"Покойся с миром, Джордж Флойд. Грустно наблюдать происходящее вокруг. Нам очень важно уважать и любить друг друга вне зависимости от того, как мы выглядим, нужно уметь слушать и меняться. Пожалуйста, оставайтесь в безопасности, заботьтесь друг о друге и о своей семье", - написал Овечкин.
RIP George Floyd so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!!! We need listen and do change...pls stay safe....take care each other and family— Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020
Из-за убийства Флойда белокожим полицейским Дереком Шовином в некоторых городах США вспыхнули протесты. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу и надавили ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре Флойд умер в больнице.
Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Шовин был взят под стражу, ему было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве.