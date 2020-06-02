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Летние олимпийские виды спорта

Сборная РФ по художественной гимнастике продолжит готовиться на базе в автономном режиме

Подготовку на базе "Новогорск" также начали представители фигурного катания и шорт-трека
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике после приезда на базу "Новогорск" национальных команд по другим видам спорта продолжит готовиться в автономном режиме, не вступая в контакт с остальными коллективами. Об этом сообщила в интервью ТАСС президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Сборная России по художественной гимнастике с 1 апреля по 24 мая из-за закрытия "Новогорска" в связи с пандемией коронавируса находилась там в полном одиночестве. С 24 мая после разрешения Министерства спорта России на базу стали заезжать представители фигурного катания и шорт-трека.

По словам Винер-Усмановой, с приездом на базу в "Новогорск" сборных по другим видам спорта режим полной автономии ее подопечных будет сохранен. "Мы продолжаем находиться в отдельном корпусе. Все делаем сами. Никто из команды не будет пересекаться с коллегами из других видов спорта", - заметила собеседница ТАСС, которая также занимает пост главного тренера сборной России.

 

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/8617183.

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Летние олимпийские виды спорта
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