Коу рассказал о последствиях возможной отмены Олимпийских игр в Токио

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международные спортивные федерации столкнутся с серьезными финансовыми проблемами в том случае, если Олимпийские игры в Токио все же будут отменены. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены, их открытие должно состояться 23 июля 2021 года. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее отметил, что если Игры не получится провести и в 2021 году, то их, скорее всего, придется отменить.