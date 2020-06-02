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Коу рассказал о последствиях возможной отмены Олимпийских игр в Токио

По словам главы World Athletics, отмена Игр лишит миллиарды людей доступа к одной из самых больших витрин спорта
Глава World Athletics Себастьян Коу EPA-EFE/DEAN LEWINS
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Глава World Athletics Себастьян Коу
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международные спортивные федерации столкнутся с серьезными финансовыми проблемами в том случае, если Олимпийские игры в Токио все же будут отменены. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу.

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены, их открытие должно состояться 23 июля 2021 года. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ранее отметил, что если Игры не получится провести и в 2021 году, то их, скорее всего, придется отменить.

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"Олимпийский спорт является зависимым от распределения доходов МОК, и это для всех федераций является значительной суммой денег, - сказал Коу о возможной отмене Олимпиады. - Это здорово, но мы при этом попадаем в зависимость от них".

"У многих федераций, включая легкую атлетику, это вызовет большие проблемы. Если у нас не будет Олимпийских игр, помимо прочего, это лишит миллиарды людей доступа к одной из самых больших витрин нашего спорта", - добавил он, отметив, что верит в возможность проведения Игр в 2021 году.

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