Офис Российского футбольного союза с 1 июня частично возобновил работу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Офис Российского футбольного союза (РФС)частично возобновил работу с 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"С 1 июня Дом футбола частично возобновил работу. Офис на Таганке по определенному графику посещают более 80 сотрудников РФС, в том числе генеральное руководство. Остальные работники пока осуществляют обязанности в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

С 1 июня власти Москвы начали второй этап смягчения ограничений по противодействию распространения коронавируса: вновь открылись автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты, заработали сервис велопроката и некоторые организации, оказывающие бытовые услуги. Жители города, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. Ожидается, что с 5 июня заработают ярмарки выходного дня.

Сезон Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен в марте. В мае исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России с 21 июня. На прошлой неделе Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями при условии, что заполняемость трибун не должна превышать 10%.