Российских пловцов начали тестировать на COVID-19 перед сбором на базе "Озеро Круглое"

МОСКВА, 2 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Пловцов сборной России начали тестировать на коронавирус перед началом тренировочного сбора на подмосковной базе "Озеро Круглое". Об этом ТАСС рассказал главный тренер национальной команды Сергей Чепик.

2 июня российские пловцы начинают заезжать на базу "Озеро Круглое". В сборе примут участие практически все лидеры национальной команды.

"В течение трех дней у них будет карантин, во время которого они будут протестированы на коронавирус, - сказал Чепик. - Дальше будет видно".

Приступить к работе в бассейне пловцы смогут только после получения результатов тестирования.

Сбор продлится до 23 июня, Чепик на "Озере Круглом" присутствовать не будет. "У нас ограниченное число мест - всего 40, учитывая специалистов. Свое место я отдал еще одному врачу, поскольку в нынешней ситуации его присутствие важнее. Этот сбор только первый, втягивающий, так что все нормально", - пояснил он.

По разным причинам сбор пропустят Владимир Морозов, Юлия Ефимова, Климент Колесников и Владислав Гринев, тренировки они продолжат по индивидуальным планам.