Утвержден календарь первых восьми этапов "Формулы-1" в сезоне-2020

ТАСС, 2 июня. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" утвердило календарь первых восьми этапов сезона-2020. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1".

Сезон начнется двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут этапы на автодромах в пригороде венгерского Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля - 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). В рамках каждого Гран-при состоятся заезды гоночных серий "Формула-2" и "Формула-3".

Календарь оставшихся этапов будет опубликован в ближайшие недели. Российский этап в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.

Из-за пандемии коронавируса были отменены Гран-при в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции, также на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Азербайджане и Канаде. Ранее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что в сезоне 2020 года планируется провести 15-18 этапов. В изначальной версии календаря было 22 Гран-при.