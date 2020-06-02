Чернышенко: в России остаются закрытыми 320 тыс. спортивных сооружений

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Из-за пандемии коронавируса в России продолжают оставаться закрытыми около 320 тысяч спортивных сооружений. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Массовые культурные и спортивные мероприятия в период пандемии были отменены первыми, и эти отрасли пострадали больше всех, - сказал Чернышенко. - Сегодня остаются закрытыми 320 тыс. спортивных сооружений, отменены 573 мероприятия с участием сборных команд России, в том числе 49 международных мероприятий. Почти 20 000 профессиональных спортсменов были лишены возможности тренироваться, а в любительском спорте ограничения коснулись более 3 млн спортсменов и почти 95 тысяч тренеров".

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 423 741 случай заражения, выздоровели 186 985 человек, умерли 5 037.