Чернышенко: индивидуальные занятия физкультурой на воздухе проводятся уже в 35 регионах

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Индивидуальные занятия физической культурой на открытом воздухе можно проводить уже на первом этапе снятия ограничений, на данном этапе находятся 35 регионов страны. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Мы особое внимание уделяем возобновлению спортивной жизни во всех ее аспектах: спорта высших достижений, любительского спорта и здорового образа жизни, - сказал Чернышенко. - В спорт возвращается жизнь, ограничения будут сниматься поэтапно. Уже на первом этапе мы возвращаем возможность индивидуальных занятий физической культурой на открытом воздухе. На этом этапе уже находятся 35 регионов страны".